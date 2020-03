Difundir imágenes grabadas de personas saltándose el confinamiento no es perseguible penalmente

Desde que la crisis del coronavirus se instauró en la sociedad, la población española se lanzó a los balcones a aplaudir cada día a las 20:00 horas a los profesionales sanitarios. Sin embargo, no es lo único que se 'hace' desde las terrazas, ya que también se puede observar a todo aquel que se salta el confinamiento .

Pues bien, en los últimos días se han difundido muchos vídeos en redes sociales grabados desde balcones que exponen a muchos de los que no guardan la cuarentena. Y según los expertos, esto no constituiría ninguna infracción del derecho a la intimidad y a la propia imagen, y no sería perseguible penalmente.