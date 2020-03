Simón, sobre la manifestación del 8M: "A mi hijo le voy a decir que haga lo quiera"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha señalado al ser preguntado por la asistencia a la manifestación del 8M que a su hijo le dirá "que haga lo que quiera". Durante la rueda de prensa para exponer los últimos datos de afectados en España (441) , Simón ha apuntado que cada uno "tiene que expresar sus ideas como considere" y que la manifestación del domingo es una "convocatoria para nacionales" por lo que no se espera una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo.

No es una situación, ha explicado, comparable a la del Maratón de Barcelona, donde se esperaban participantes de zonas riesgo y cuya cancelación considera "lógica".



"Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera", ha zanjado ante las preguntas de los periodistas sobre si recomendaría a la gente acudir o no.