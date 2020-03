De los sanitarios a la gente anónima: Súmate al Yo me quedo en casa frente al coronavirus

Empezaron con el reto de quedarnos en casa los sanitarios , con el único objetivo de que el coronavirus siga expandiéndose en nuestro país y de que la sanidad no se colapse, y ahora mucha gente se suma en redes. Famosos y anónimos ‘se quedan en casa’ .

Si eres el típico que va al pueblo, a la playa... a pasar esto que llamas "vacaciones", quizá te falte civismo, educación, empatía o simplemente dos dedos de frente. Estás a tiempo de demostrar que no es así. #YoMeQuedoEnCasa

El coronavirus no entiende países, ni clases. Políticos, deportistas… han dado positivo.

Mucha gente se ha sumado en redes al challenge de no salir de casa, salvo en casos estrictamente necesarios.

Aunque no estés enfermo, ni tengas síntomas, ni tengas a nadie a tu alrededor que sea positivo o sospechoso, las autoridades piden que no salgamos de casa, que no vayamos a los bares, ni a las terrazas o parques infantiles.