Caos en un crucero con 250 personas contagiadas por un virus

En cualquier caso, no todos los viajeros estaban contagiados por la bacteria y alguno de ellos sólo lamentaba lo ocurrido: "Hoy es mi cumpleaños, y estábamos muy emocionados de ir a disfrutar de Jamaica. Por supuesto, todos estamos atrapados en el barco, ya que algunas personas tienen norovirus", relató una viajera. Otros no lo veían de forma tan optimista y lo calificaban como " un infierno en el Oasis Of The Seas . Me tomé una semana libre del trabajo para navegar en un barco durante 6 días", reprochaba otro turista.