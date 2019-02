Las 113 enfermedades que dan derecho a los padres a la reducción de la jornada laboral

Además de permitir a los padres acceder a la prestación no solo si su hijo está ingresado en un centro hospitalario, sino también si se encuentra en la casa.

I. Oncología 1. Leucemia linfoblástica aguda. 2. Leucemia aguda no linfoblástica. 3. Linfoma no Hodgkin. 4. Enfermedad de Hodgkin. 5. Tumores del Sistema Nervioso Central. 6. Retinoblastomas. 7. Tumores renales. 8. Tumores hepáticos. 9. Tumores óseos. 10. Sarcomas de tejidos blandos.

24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral. 25. Asma bronquial grave. 26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos. 27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T. 28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos. 29. Otras inmunodeficiencias: a) Síndrome de Wisccott-Aldrich. b) Defectos de reparación del ADN (ataxia-telangiectasia). c) Síndrome de Di George. d) Síndrome de HiperIgE. e) Síndrome de IPEX.30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación. 30 bis. Cualquier otra enfermedad alérgica e inmunológica graves que, por indicación expresa facultativa, como en las anteriores, precise de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.

V. Psiquiatría 31. Trastornos de la conducta alimentaria. 32. Trastorno de conducta grave. 33. Trastorno depresivo mayor. 34. Trastorno psicótico. 35. Trastorno esquizoafectivo. 35 bis. Cualquier otra enfermedad psiquiátrica grave que, por indicación expresa facultativa, como en las anteriores, precise de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio. VI. Neurología 36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central. 37. Traumatismo craneoencefálico severo. 38. Lesión medular severa. 39. Epilepsias: a) Síndrome de West. b) Síndrome de Dravet. c) Síndrome de Lennox-Gastaut. d) Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral. e) Síndrome de Rassmussen. f) Encefalopatías epilépticas. g) Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas. h) Otras epilepsias bien definidas. 40. Enfermedades autoinmunes: a) Esclerosis múltiple. b) Encefalomielitis aguda diseminada. c) Guillain-Barré. d) Polineuropatía crónica desmielinizante. e) Encefalitis límbica. 41. Enfermedades neuromusculares: a) Atrofia muscular espinal infantil. b) Enfermedad de Duchenne. 42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos y otras infecciones). 43. Accidente cerebrovascular. 44. Parálisis cerebral infantil. 45. Narcolepsia-cataplejia. 45 bis. Cualquier otra enfermedad neurológica y/ o neuromuscular grave que, por indicación expresa facultativa, como en las anteriores, precise de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.

52. Fibrosis quística. 53. Neumopatías intersticiales. 54. Displasia broncopulmonar. 55. Hipertensión pulmonar. 56. Bronquiectasias. 57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico: a) Proteinosis alveolar. b) Hemosiderosis pulmonar. c) Sarcoidosis. d) Colagenopatías. 58. Trasplante de pulmón. 59. Cualquier otra enfermedad del aparato respiratorio grave que, por indicación expresa facultativa, como en las anteriores, precise de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio. IX. Aparato digestivo 60. Resección intestinal amplia. 61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (pseudo-obstrucción intestinal). 62. Diarreas congénitas graves. 63. Trasplante intestinal. 64. Hepatopatía grave. 65. Trasplante hepático. 66. Cualquier otra enfermedad del aparato digestivo grave que, por indicación expresa facultativa, como en las anteriores, precise de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.

XII. Cirugía

92. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele,

craneoestenosis, labio y paladar hendido, reconstrucción de deformidades craneofaciales

complejas, etc.

93. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita,

malformaciones pulmonares, etc.

94. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de

pared abdominal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), obstrucción

intestinal, enterocolitis necrotizante, cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, fallo

intestinal, Hirschprung, malformaciones anorrectales, atresia vías biliares, hipertensión

portal, etc.

95. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias.

96. Cirugía del politraumatizado.

97. Cirugía de las quemaduras graves.

98. Cirugía de los gemelos siameses.

99. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del

desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y

espina bífida, infecciones esqueléticas y otras cirugías ortopédicas complejas.

100. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes

múltiples de diferentes aparatos.

100 bis. Cualquier otro procedimiento quirúrgico por patologías graves que, por

indicación expresa facultativa, como en los anteriores, precise de cuidados permanentes

en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.

XIII. Cuidados paliativos

101. Cualquier enfermedad grave que dé lugar a la necesidad de cuidados paliativos

en la fase final de la vida del paciente que, por indicación expresa facultativa, precise de

cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.