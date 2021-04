Hoy conseguiremos un nuevo hito en el proceso de inmunización. Sobrepasaremos los diez millones de vacunados con, al menos, una dosis. Entre ellos nuestro compañero David Cantero hace solo unas horas. Lo ha hecho en el Zendal, sin miedo y con ganas. No en vano, ha narrado día a día los estragos de la pandemia y ha criticado las negligencias de muchos que no han respetado las normas poniendo en riesgo a otros. "Una alegría haber recibido ese pinchazo, estoy de maravilla así que no lo duden".