El juez deniega la libertad a Juana Rivas por "representar un grave peligro para sus hijos"

El magistrado alega tres razones para no concederle la libertad. En primer lugar, no ve arrepentimiento en la acusada. "En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer", afirma. En segundo lugar, ve claros indicios de que Rivas vuelva a actuar de la misma manera, pues es "fiel a ese propósito, repitió la misma conducta, tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia". Y por último, y seguramente el más doloroso para una madre que lucha por sus hijos, expone "el peligro que para los menores, supondría la plena libertad de la madre, según se deriva de los datos obrantes en la causa, a los folios 1.022 y 3.130, que arrojan indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".