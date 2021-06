Juana Rivas, ya en su casa donde cumplirá su condena: "Sin vosotras no lo habría conseguido"

Juana Rivas, que ha salido este martes del Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir condena en su casa con control telemático, ha asegurado que su "gran satisfacción" es que su lucha vaya a "servir para muchas madres y para sus hijos". A través de un audio, al que ha tenido acceso Efe y que esta vecina de Maracena (Granada) ha remitido a algunos de los colectivos que la han apoyado, ha expresado su agradecimiento y el de sus hijos: "Estoy en mi casa. Sin vosotras no lo habría conseguido", ha señalado. De hecho, la ministra de Igualdad apoyó su causa, no sin por ello recibir críticas, no en vano, Juana Rivas fue condenada por 'secuestrar' a sus hijos para impedir que volvieran con sus padres.