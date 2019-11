El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo antes de huir: “Me busca la Guardia Civil”

Jorge es como se llama y lo consideran el sospechoso principal porque quedó con Marta a través de una web de citas, y la última ubicación del móvil de ella, la sitúa en esta casa. Y sobre todo porque alertó a los agentes la frase que le dijo antes de huir a un amigo al que le dejó su coche para que lo desguazara. "Me busca la Guardia Civil, me tengo que ir". Jorge acababa de saber que la madre de Marta había puesto una denuncia por desaparición. Marisol, la madre de la joven valenciana, llegó a llamar a Jorge a su puerta, preguntando por su hija, al comprobar que no se había llevado nada que hiciera pensar en un viaje de varios días. Esa madrugada del 7 de noviembre algunos vecinos creen que oyeron tocar el timbre, pero no abrieron. Ahora se lamentan porque si hubieran escuchado gritos de pelea o de socorro, quizá el desenlace sería distinto.