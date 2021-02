Los desgarradores mensajes que envió una joven de 19 años antes de ser asesinada por su novio: "No doy más"

En los mensajes que mandó a una amiga suya se puede escuchar a la víctima como le confiesa: "No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste". "Amiga, me dijo que me va a matar", se puede escuchar en otro audio en el audio en el que Úrsula denuncia los golpes y palizas que ha recibió durante siete meses por parte de Matías Ezequiel Martínez. Además, la joven de tan solo 19 años le confesaba a su amiga la idea de desaparecer durante un tiempo: "Me quiero ir de acá, amiga, tengo mucho miedo".