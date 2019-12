Destroza su coche en Valencia después de que la Policía lo multase por estar mal aparcado y no tener ITV

Pocos se lo creerían si no hubiese vídeo que lo corroborase. Pero en la época de la tecnología no hay cabida para los incrédulos. Un hombre la emprendió a golpes con su coche, hasta ocasionarle varios destrozos, después de que la policía lo multase por estar mal estacionado y no tuviese la ITV pasada. Ocurrió en Nazaret, un barrio de Valencia, ante la atónita mirada de los agentes y vecinos.