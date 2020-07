Detienen a un hombre de 64 años por agredir a la Policía después de que estos le pidieran ponerse la mascarilla

Un hombre ha sido detenido en un pub del centro de Granada capital tras provocar un altercado con los policías que le pidieron la identificación. El sujeto de 64 años fue requerido por los agentes al no llevar la mascarilla ni respetar el distanciamiento social, y mantener un comportamiento agresivo cuando le pidieron su documentación.

Los agentes le pidieron la documentación y que explicara por qué no hacía uso de la mascarilla obligatoria, a lo que el hombre respondió con agresividad, asegurando que no utilizaba la protección porque no tenía. Se acercó a los agentes sin respetar la distancia de seguridad pese a las reiteradas advertencias y con "actitud chulesca", les dijo que él era médico, que qué iban a decirle sobre la mascarilla y le propinó un empujón e insultos.