"El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública , por tanto la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma", ha manifestado el departamento que dirige Pere Navarro, en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha precisado que "no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad vial, ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir, por tanto no es sancionable".