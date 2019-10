Diagnostican de cáncer a una periodista mientras se hacía una mamografía en directo

Meyer estaba emitiendo el reportaje en directo en Facebook Live para la cadena KFOR de Oklahoma cuando recibió la impactante noticia. La reportera fue diagnosticada con cáncer de mama dúctil no invasivo en su seno derecho, que es una de las formas menos graves de la enfermedad, pero ella estaba realmente angustiada. “Esperaba que fuese un examen de rutina, pero eso no fue lo que sucedió. Estaba segura de que saldría bien, pero aquí estamos… Tengo cáncer de mamá y todavía no tengo respuestas”, explicó la periodista instantes después de la prueba.