Pasa a disposición judicial la detenida por la muerte de su hijo en El Ejido

Se solicitó que se revocase la guardia y custodia concedida a la madre, de 38 años, con régimen de visitas al padre alegando que no cumplía con sus obligaciones materno filiales y que cuando el niño estaba con ella "no iba a clase, no comía bien o no estaba cuidado en condiciones, con falta de higiene", según fuentes judiciales, aunque "en ningún momento se apuntaron circunstancias que supusieran la existencia de un riego vital para el menor".