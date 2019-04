El drama de Lara, no recibe tratamiento por un papel que no llega

Con tan solo seis años Lara vive una situación complicada. Padece Síndrome de Sly, un enfermedad rara sin cura de la que solo hay cinco casos en España y puede provocar alteraciones neurológicas, y de la que no recibe actualmente tratamiento porque la Consejería de Sanidad de Castilla y León no tiene autorización para hacerlo.

A la espera de un papel

No obstante, pese a tener la medicación sin coste alguno, Lara no tiene quien se lo administre ya que la Consejería de Salud de Castilla y León no accede a hacerlo por la falta de un papel que no llega.