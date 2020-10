Once de la noche y ellos son los últimos clientes porque una hora más tarde, la imagen es la de los camareros recogiendo las terrazas, l as mesas y las sillas que no volverán a poner, al menos, en 15 días.

La Generalitat ha decidido no esperar a que la justicia avalara sus decisiones y echa el cierre. "Me obligan a cerrar a quedarme sin ingresos y no me dan una alternativa ni me cubren gastos. Me prohíben ingresar y me obligan a pagar”, cuenta un pequeño empresario