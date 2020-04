No, de momento los niños no podrán salir de casa: Duque pide no rebotar los bulos de Whatsapp

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha descartado que "de forma inmediata" los niños vayan a poder salir a la calle porque "lo importante" ahora es mantener las medidas "lo más estrictas" posible pare revertir "cuanto antes" a la crisis provocada por el coronavirus . El ministro, no obstante, deja una puerta abierta a un futuro próximo ya que el Gobierno piensa "todas las opciones" y las decisiones van cambiando "de hora a hora".

Duque se refería así a la posibilidad de que el Gobierno rebajara las medidas de confinamiento en caso de que los contagios vayan disminuyendo, siguiendo el ejemplo de Italia , donde se ha autorizado que un niño acompañe a un adulto cuando éste vaya a hacer la compra , lo que no significa permitir el paseo con menores, como ha matizado el primer ministro, Giuseppe Conte.

Respecto a la conveniencia o no de usar mascarillas con carácter generalizado por la población, el ministro ha asegurado que "ningún país de Europa" está recomendando que la gente lleve mascarilla "para hacer todo" al salir a la calle. Ante las dudas suscitadas sobre las informaciones contradictorias en este sentido, el Duque considera "gravísimo" lo que está pasando y achaca estas indicaciones a "gente sin escrúpulos que lo va soltando".

"Tenemos esa gran plaga que son los grupos de mensajería instantánea, en particular Whatsapp, en los que la gente rebota cosas sin mucho analizar", ha lamentado Duque, que insiste en que "de lo único" que hay que fiarse es de las recomendaciones sanitarias. "De lo demás, olvídense. Si te viene por whatsapp y no te ríes, entonces mejor no lo rebotes", recomienda.