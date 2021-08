Aprobar la EBAU o selectividad y obtener la nota que necesitas para acceder a tus estudios preferidos no siempre es posible: aunque lo más frecuente es que los alumnos que se presentan a selectividad aprueben este examen, existe un porcentaje de casos de suspenso que se enfrenta cada año a la decisión de qué hacer con su futuro una vez obtenida su calificación negativa. En cualquier caso, que no cunda el pánico: siempre existen alternativas en caso de no aprobar la EBAU como, por ejemplo, volver a presentarte en una siguiente convocatoria, o acceder a estudios de Grado Superior. ¿Qué hacer si no apruebo la selectividad? ¿Cuáles son mis alternativas si no supero la EBAU?