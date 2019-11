Encuentran restos humanos calcinados en una casa abandonada en Quintanar de la Orden

En el salón se debió producir en fecha no determinada un incendio de grandes dimensiones que afectó a la estructura. En esa habitación es donde se han encontrado los restos óseos que podrían pertenecer a dos personas. No presentan signos aparentes de violencia, pero han sido enviados a examinar porque las extremidades están calcinadas. Ahora mismo están procediendo al desescombro y la limpieza de la vivienda para poder examinar la escena por si pudiera tratarse de un crimen. Y buscan cualquier evidencia que ayude a identificar los cadáveres. Los restos han sido enviados a laboratorio para hacerles la autopsia. De momento no se puede saber ni siquiera cuando ocurrió el incendio de la vivienda y si fue fortuito o provocado.