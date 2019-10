Todo lo que debes saber de la enfermedad de Kawasaki, que afecta a niños menores de 5 años

La enfermedad de Kawasaki no se puede prevenir, y no es contagiosa en niños. Para diagnosticarla es necesario que los médicos se basen en los síntomas que se presentan. Se suele tratar con medicamentos y la mayoría de los niños mejoran en pocos días. No suele tener complicaciones si se trata durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas.