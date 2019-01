El enigma: por qué el pozo no estaba sellado o tapado con piedras

La apertura de huecos en la tierra para el aprovechamiento de aguas subterráneas se encuentra regulado por la Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía y esta es clara al respecto. Otro caso es que no se encuentre agua, en estos casos se suele tapar con piedras si no se desea hacer un sellado. El hombre que hizo el pozo en el caso Julen defiende que lo tapó.

L a mera limpieza de pozos, así como cualesquiera otras actuaciones de mera conservación y mantenimiento de los mismos y sus instalaciones, que no conlleven la alteración de las características básicas inscritas del pozo, no requerirán autorización de la Consejería competente en materia de agua, pero será necesario, a efectos de control, comunicar con al menos quince días de antelación a la Consejería competente en materia de agua la intención de realizar las operaciones señaladas.

Si en el pozo no se encuentra agua se tapa con piedras

Se consideran pozos de sondeo aquellos que realizan los dueños de las tierras para saber si tienen agua en las mismas. En el caso de que en el pozo no se encuentre agua no se entuba y eso parece ser lo que ha ocurrido en el caso de Julen. En estos casos se puede poner una piedra grande para evitar accidentes. Lo extraño en este caso es que el pozo no estuviera tapado porque se convierte en un riesgo real.