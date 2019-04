El escalofriante relato tras una mampara de la joven violada a diario por su padre

"Yo estaba durmiendo y ya cuando me desperté estaba a mi lado. Me había bajado los pantalones y las bragas y me estaba tocando", relata la víctima. "Me quedé bloqueada. No supe como reaccionar y cuando pude moverme me fui al baño. Como mi madre trabajaba, sucedía cada día", explica. La madre dice que "quiere creer" que su hija dice la verdad, pero considera que su exmarido es un padre "excelente".