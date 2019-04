Gobierno y CCAA pactan que las mujeres maltratadas reciban ayudas sin denuncia o sentencia previa

El 65% de las mujeres maltratadas no denuncia

En su día, el Gobierno justificó la puesta en marcha de este título habilitando recordando que, de acuerdo a la Macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2015, el 65% de las víctimas de violencia de género no denuncian su situación. De hecho, según la estadística oficial, en lo que va de año un total de 15 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, de las que solamente una había denunciado a su agresor. Desde el Ejecutivo subrayaron la necesidad de establecer otros títulos no judiciales habilitantes para aquellos casos en los que no hay denuncia previa y, por tanto, no hay abierto ningún procedimiento judicial abierto.