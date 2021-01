España extiende 24 horas la validez de PCR de los viajeros por el temporal

España extenderá 24 horas la validez de las PCR que deben presentar los viajeros al entrar al país debido a las complicaciones generadas por el temporal, lo que lleva al Gobierno a aplicar con "cierta laxitud" la exigencia de tener un test negativo en las últimas 72 horas.



Según ha señalado este lunes en una rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ningún viajero debería verse afectado por las consecuencias del temporal y, en el caso de que no tenga una prueba válida, ésta se le podrá practicar excepcionalmente en España.



"Eso sí, una vez todo esto pase, en unos pocos días, volveremos a la rutina habitual de los tres días y habrá que venir con PCR", ha dicho Simón, que ha añadido que no se multará ahora a quienes no cumplan con los requisitos.



El aeropuerto de Barajas ha reiniciado su actividad este lunes después de dos jornadas en las que no se operaron vuelos.



España exige desde el pasado 23 de noviembre una PCR negativa a los pasajeros que entren al país por vía aérea o marítima procedentes de países de riesgo por coronavirus, una prueba que tiene que ser practicada 72 horas antes de su llegada a nuestro país.



En caso de que los viajeros no lleven la PCR consigo, por lo que en condiciones normales pueden ser sancionados, tendrán que hacerse el test de antígenos en los propios aeropuertos, donde obtendrán el resultado de la prueba en un plazo de aproximadamente una hora.