La abogada de los exjugadores de La Arandina sobre la sentencia: “Es una vergüenza, no sé cómo pueden dormir tranquilos”

La abogada de los tres exjuadores de La Arandina, Olga Navarro, se ha mostrado indignada a las puertas de los juzgados de Burgos, después de que sus clientes hayan sido condenados a 38 años de prisión por agresión sexual a una menor y como cooperadores necesarios. La letrada ha acusado a "la niña" de mentir y ha dicho que el fallo “es una vergüenza, no sé cómo pueden dormir tranquilos”.

“La sentencia se basa en la declaración de la víctima , que ha cambiado de versión cuatro veces y que ha ocultado la presencia de una cuarta persona”, ha dicho la defensa. “Hay audios y WhatsApp de la niña en la que dice que no ha sido agredida sexualmente”, ha insistido.

“Es una vergüenza, no sé cómo pueden dormir tranquilos”, ha lamentado Olga Navarro antes de confirmar que se opondrán al ingreso inmediato en prisión de sus clientes.

Los jugadores, a la salida del juzgado

Viti, otro de los condenados por la Audiencia de Burgos, ha asegurado que “esto no tiene sentido. No hemos hecho nada. A quién he matado”. El exjugador de La Arandina “ha culpado a los medios y a la gente de su sentencia”.