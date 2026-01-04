Iván Sevilla 04 ENE 2026 - 20:09h.

El fallo detectado es "completamente ajeno al ANPA" que vendió las participaciones del número 61152

Quienes compraron los boletos afectados recibirán el reembolso del dinero pagado este 5 de enero

OurenseTras el lío 'gordo' en Villamanín después de que en la localidad fuesen premiados por la Lotería de Navidad, en un colegio de La Peroja (Ourense) han tenido que anular participaciones de la de 'El Niño' "por un error" detectado.

Así lo comunicó el ayuntamiento perojano, compartiendo una nota informativa del ANPA del CEIP Roberto Blanco Torres. El objetivo de la decisión tomada es evitar un caso como el que tratan de solucionar en Villamanín.

Según destaca el escrito de la Asociación de Padres y Madres del centro educativo, la Administración de Loterías Nº10 les trasladó la anulación de los boletos al haberse cometido una "incidencia administrativa".

En concreto, con los décimos emitidos por la citada entidad correspondientes al "número 61152". Hubo "un problema en la tramitación", tal y como les reiteraron los responsables del negocio.

"Afecta exclusivamente al proceso de gestión del número y no es imputable a los participantes, motivo por el cual se anula como medida preventiva y de responsabilidad", justifican acerca de lo decidido.

Desde la Administración de Loterías Nº10 lamentaron "las molestias ocasionadas", además de resaltar su "compromiso con la transparencia y la correcta gestión de este tipo de iniciativas".

Reembolso del dinero a los que compraron

Para quienes adquirieron las participaciones que ya no sirven, se les reembolsará el dinero pagado este 5 de enero, "de 16 a 19 horas en Casa de Agro", detalló el Ayuntamiento de La Peroja.

No obstante, los que no puedan acudir a recibir la devolución en persona, podrán obtenerla tras "contactar con cualquier miembro del ANPA, que es completamente ajeno al error".