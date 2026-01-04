La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 38 años en la localidad de Quesada, Jaén

El cadáver de la víctima habría sido localizado en el paraje de Los Molinos, situado en Quesada

JaénLa Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 38 años en la localidad andaluza de Quesada, Jaén. Según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de su perfil en la red social X, se está recabando todos los datos para conocer las circunstancias de esta muerte.

"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Jaén", apuntan desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El cadáver, hallado en un paraje

Por su parte, el medio de comunicación 'Ideal' ha podido conocer que el cadáver de la mujer fallecida en el municipio de Quesada habría sido localizado "en concreto en el paraje de Los Molinos".

Al parecer, el cuerpo sin vida de la mujer presentaría varias heridas de arma blanca. Además, también se ha podido conocer que la pareja de la fallecida estaría prestando declaración a la Guardia Civil tras conocerse el asesinato de esta víctima.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.