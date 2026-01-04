Redacción Cataluña 04 ENE 2026 - 16:06h.

El hombre de 37 años fue encontrado el 31 de diciembre sin vida tras haber consumido cocaína y whisky

Según la familia, el presunto desafío consistía en acabarse el alcohol y la droga en menos de tres horas

BarcelonaPrimer fallecimiento en nuestro país de una persona durante un presunto reto emitido en directo. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra a Europa Press, la muerte se produjo en Villanueva y Geltrú (Barcelona).

'El Periódico de Cataluña' avanzó que se llamaba Sergio, tenía 37 años y su caso recuerda al de la joven que murió en Colombia por un desafío de consumir alcohol. Aunque no fue en su propia casa ni en una transmisión en vivo como sí le ocurrió al español.

Como ha relatado el mencionado periódico y se han hecho eco otros medios nacionales, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre en la víspera a Nochevieja. El varón se encontraba en su habitación.

Una botella de whisky y cocaína en menos de tres horas

Sus familiares fueron quienes lo hallaron ya sin vida después de haber protagonizado presuntamente un reto mientras era observado por sus seguidores en internet. Le animaban a beber whisky que le habrían pagado ellos mismos.

En el dormitorio también quedaban seis gramos de cocaína. Según la versión de su entorno más cercano, el objetivo que debía conseguir era tomarse la botella alcohólica y la droga en menos de tres horas.

El hermano de Sergio descubrió lo sucedido tras recibir una primera llamada de su madre al comprobar que su hijo no le respondía en la vivienda donde residía con ella, según describe 'El Periódico de Cataluña'.

Los hechos han generado desde consternación por su pérdida hasta indignación al conocer que hubo gente que presuntamente pagó dinero para que realizase ese desafío explicado.

En tratamiento psiquiátrico, no debía tomar alcohol

La progenitora ha contado al mismo medio que Sergio tenía problemas con las drogas y, además, se encontraba en pleno tratamiento psiquiátrico. Por lo tanto, no debía tomar alcohol para no mezclarlo con sus medicamentos.

Sin embargo, ese último día del 2025 decidió beber, asegurando a su madre previamente que no iba a ingerir las pastillas. Porque tenía intención de llevar a cabo un reto más que se sumaba a otros ya realizados durante meses.

A la espera todavía de los resultados de la autopsia practicada a su cuerpo, la familia podría emprender acciones legales contra quienes puedan estar implicados en la tragedia. Mientras tanto, la policía catalana ya está investigando.