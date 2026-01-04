Primeras imágenes de Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York: escoltado por dos agentes y diciendo "feliz año"
La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano
Donald Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según han confirmado fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.
La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el vídeo Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: "Feliz Año".
Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.
Feijóo habla con Edmundo González y le reitera su apoyo: "Él encarna la legitimidad democrática"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con Edmundo González, al que le ha reiterado su apoyo "al claro veredicto que los venezolanos expresaron el 28 de julio de 2024".
Así lo ha expresado en un mensaje publicado en la red social X, en el que también ha reiterado que González "encarna la legitimidad democrática" al igual que María Corina Machado "representa la legitimidad moral".
En un mensaje anterior también publicado en 'X', Feijóo respaldó el comunicado firmado por Machado, y afirmó que cuentan con todo su apoyo y el del Partido Popular, al tiempo que reclamó la liberación de todos los presos políticos y una "transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024" en las urnas. "Es el camino", ha añadido el líder de los 'populares'.
El Régimen de Maduro podría resistir sin él, según los expertos
Es imposible saber a qué atenerse, tras las declaraciones de Donald Trump declaraciones de Donald Trump asegurando que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaba trabajando con ellos para llevar una transición que “haga a Venezuela grande de nuevo”. Contrastaba con el mensaje indignado de la vicepresidenta, a primera hora de la mañana, en el que pedía una prueba de vida de Maduro y, sobre todo, con la imagen del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela reunido y durante el cual ha exigido la liberación y el retorno de Nicolás Maduro y su mujer a Venezuela.Ir a la noticia
Petro instala Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar la situación en la frontera con Venezuela
El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital.
"A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela", ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.
Machado exige a "todos los demócratas del mundo" que apoyen al pueblo venezolano en esta "hora decisiva"
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido el apoyo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha transmitido públicamente al pueblo venezolano tras el ataque de EEUU al país y la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y ha instado a la comunidad internacional a hacer lo mismo en este momento "decisivo" para el devenir del Estado latinoamericano.
"Muchas gracias, presidente Macron (...). Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva", ha reclamado la opositora en una breve publicación en su cuenta en la red social X.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrar�á el lunes una reunión de emergencia tras la acción de Estados Unidos en Venezuela
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este lunes una reunión de emergencia después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a su presidente Nicolás Maduro.
La convocatoria se produce en un contexto de tensión creciente entre ambos países, con la atención puesta en la legalidad de la operación y sus implicaciones internacionales. La cita reunirá a los 15 miembros del órgano, que volverán a abordar una crisis que ya ha generado respuestas diplomáticas previas.
Amnistía Internacional ve "probable" una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela
La ONG Amnistía Internacional observa una "probable" violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y muestra "gran preocupación" ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.
"La acción militar de hoy de la administración estadounidense de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera gran preocupación por los derechos humanos de la población venezolana. Es muy probable que constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la declarada intención de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros", ha indicado la ONG.
Delcy Rodríguez asume la Presidencia encargada en Caracas
El Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia encargada. Así se garantiza la continuidad del Ejecutivo ante la ausencia forzosa del jefe del Estado.
Los cargos que se le imputan a Maduro
El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.