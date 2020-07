El exnovio de Naya Rivera reconoce haber estado nadando con ella un día antes de su muerte: "Esto es tan injusto"

El joven ha publicado una fotografía de la intérprete junto a su hijo y ha revelado que, justo el día antes de su muerte, quedó con ella y con el hijo que tenían en común para nadar. “Esto es tan injusto, no hay palabras para expresar el agujero que queda en nuestros corazones. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí, estábamos nadando con Josey el día anterior. La vida no es justa”, revela la expareja de Naya Rivera.