Un experto de la OMS arremete contra el debate de ponerse la vacuna: "Es como decir terrorismo sí o no"

El debate de sí o no a la vacuna contra el coronavirus es para Federico Martinón , uno de los mayores expertos en vacunación de España y miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "como decir, 'terrorismo sí o no'".

"Inversión necesaria"

El "largo camino" hacia una diana antígena se ha acortado porque lo que antes "no corría prisa", o al menos no tanta, en alusión al proceso estrictamente burocrático, ahora sí que la corre. Y además se ha contado con la "inversión necesaria" y con la "sincronización" de todos los agentes implicados, que ha sido tremenda, ha expuesto.

En "mutación permanente"

"A día 20 de diciembre se han vacunado más de 1 200 000 personas" en el mundo, ha recordado, y ha pedido no perder tiempo con cuestiones que no lo merecen y centrarse en cómo optimizar, en lugar de detenerse en asuntos que no tienen "sentido lógico ni científico", como vacuna sí o no. De la misma manera, no entiende que se repare en las mutaciones y, al aludir a la variación genómica del SARS-CoV-2, ha compartido que hay más de 12 000 variantes identificadas en 41 000 genomas, de modo que está en "mutación permanente".