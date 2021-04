Los expertos defienden la vacunación con AstraZeneca: hay 222 casos de trombosis entre 34 millones

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado suspender "por precaución" la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca en los menores de 60 años. Informativos Telecinco ha consultado esta decisión con expertos : la mayoría de ellos insiste en que los beneficios son muchos mayores que los riesgos y algunos no entienden por qué se ha restringido su uso a ciertos grupos de edad .

La vacuna de AstraZeneca combate al coronavirus pero como todo medicamento tiene efectos secundarios. "No hay ni un solo medicamento que no tenga ni un riesgo", señala José Luis Díaz, presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León.

222 casos de trombosis en 34 millones

En el caso de esta vacuna, ha generado 222 casos de trombosis entre las 34 millones de personas que en Europa han recibido la dosis. Son episodios que el epidemiólogo Daniel López Acuña asegura que son "raros e infrecuentes", por ello es uno de los que no aprueban ponerle franja de edad a la inmunización con AstraZeneca: "No hay base ninguna epidemiológica para decir que no debemos vacunar más allá de los 65 años".