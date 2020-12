Isabel tiene miedo a contagiarse y Nacho le hace la compra en Fuengirola: todo el pueblo ayuda

Sólo tienen que llamar y ellos se encargan de hacerles los recados y llevarles a casa cualquier cosa. Y más ahora en las fechas navideñas. Incluso les pueden hacer llegar los regalos de sus familiares. Los empleados municipales no dan a basto. Una media de diez recados al día para mayores como Isabel , que tiene una prótesis de cadera y no puede salir. Pero más allá de los problemas de movilidad atienden a los mayores para que no se arriesguen a contraer el COVID en la calle. Nacho es uno de los que la ayuda, pero todo el pueblo está volcado. Los mayores tienen miedo a contagiarse y ellos son sus ángeles de la guarda.

El Consistorio ya realizó una tarea similar durante la primera oleada de la pandemia. No en vano, de los meses de marzo hasta el verano, el Área de Bienestar Social y Familias contactó con más de 3.000 mayores de la ciudad, de los que unos 1.200 vivían solos. A todos ellos les ofrecieron ayuda para realizar sus compras, pasear a sus mascotas o sacar la basura, entre otras cosas, realizando, gracias a la colaboración de colectivos y voluntarios, muchas de estas gestiones regularmente. "No dejamos de atender a nuestros mayores en ningún momento, y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Ellos saben que no están solos y que pueden contar con su Ayuntamiento", ha concluido la alcaldesa.