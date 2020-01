La Guardia Civil alerta: una nueva estafa recorre internet robando datos de los usuarios de Amazon

No, nadie ha accedido a tu cuenta de @AmazonNewsES desde "Polandia" y mucho menos te van a notificar desde una cuenta "live" para que la desbloquees. #NiCaso , que las prisas no te hagan revelar tus credenciales al #cibercrimen . pic.twitter.com/YXuc3Osgs1

En el tweet La Guardia Civil escribía: "No, nadie ha accedido a tu cuenta de Amazon desde 'Polandia' y mucho menos te van a notificar desde una cuenta 'live' para que la desbloquees". Te roban el usuario haciéndose se pasar por el gigante Amazon, asegurándote que tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente por el acceso no autorizado que se ha hecho desde el extranjero, concretamente desde Polandia, un país que no existe.