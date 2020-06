Ansiedad, nervios, sudoración: el miedo a hablar en público afecta a al menos la mitad de la población

Técnicas para hablar bien en público: conocer el miedo

Un truco que puede ayudarte mucho es ensayar frente a otras personas de tu confianza. También grabarte para analizar tu lenguaje no verbal (parte muy importante de tu mensaje) y tener una visión de cómo te percibirá el resto. Así podrás corregir cosas y darte cuenta de tus puntos fuertes (muchas veces nos sentimos más nerviosos en nuestro interior de lo que percibe el público). Por último, en la medida de lo posible, ensaya en el lugar concreto en que vaya a llevarse a cabo el discurso. Así eliminarás el factor sorpresa y te sentirás más cómodo.

Si te cuesta hablar en público, no lo compliques: acude a mensajes sencillos y claros. Es algo que beneficiará a ambas partes, ya que tú lo tendrás más fácil para no perderte y tu público agradecerá la concisión y claridad de tu discurso. Ten claro el objetivo que persigues, qué quieres comunicar... y simplifica. Para casi todo (también en este área), aplica la regla del ‘menos es más’.

Eso no significa que no cuentes con algún tipo de apoyo. Las presentaciones en Power Point o similares son un recurso muy utilizado, y tiene sentido porque permiten al público contar con un apoyo visual y conceptual que de orden tu mensaje. Por supuesto, también servirán para que tú mismo ordenes tu mensaje y no te pierdas. Además, restará atención sobre tu persona (muchas atenderán a ratos a la pantalla) y eso te permitirá restar consecuentemente cierto grado de ansiedad.