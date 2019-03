Hagrid, de 'Harry Potter', sufre una osteoartritis que le impide caminar

Robbie Coltrane, de 68 años, dio a conocer que la osteoartrisis que sufre está afectando a una de sus rodillas , lo que provoca que, de momento, no pueda caminar . El actor británico está a la espera de someterse a una operación que le devuelva la movilidad y quite su dolor , tal y como informa el porta web El Comercio. El intérprete emitió este anuncio en la atracción 'Hagrid's Magical Creatures Motorbike', donde se le vio subido a una silla de ruedas.

"Me realizaron una operación exploratoria y los médicos descubrieron que no tengo cartílago en una de las rodillas. Está completamente desintegrado y me diagnosticaron osteoartritis. Ahora vivo en constante dolor", contó Coltrane a los asistentes.