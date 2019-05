Más de 50.000 españoles que sufren hepatitis C no tienen diagnóstico, según un experto

Entre 50.000 y 70.000 personas residentes en España conviven con hepatitis C y no tienen diagnóstico, según ha apuntado el doctor Javier García Samaniego, jefe de sección de Hepatología en el Hospital La Paz (Madrid), en el marco de la presentación de la Unidad Móvil de Cribado, desarrollada por Madrid Positivo, Ideas for Health y Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), en colaboración con AbbVie y Gilead.