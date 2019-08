La hermana de la joven asesinada en Hospitalet le escribe una emotiva despedida: "Me siento morir ya. Vamos a luchar por ti"

La hermana de la joven ha utilizado su perfil de Facebook para escribirle“Dios, solo te pido que nos des mucha fuerza. Hermana, no sé qué hacer, me siento morir ya.hijita de mi corazón”, escribió en un post el pasado 3 de agosto junto a dos imágenes de su hermana junto a su hijo pequeño, de un año y medio.

Posteriormente, ha escrito otra publicación en la que pide a Dios que le ayude a superar la muerte de la joven . “Señor de la vida y la muerte, tú que ves el.dolor que nos causa la separación de nuestro ser querido, que no sabemos que decirte. Nuestro corazón es por la pena de su ausencia nos deja un gran vacío que solo tú señor puedes llenar. Tú señor la has llamado a gozar de tu presencia, recíbela en tu reino de paz y felicidad y guía nuestros pasos para que un día lleguemos a reunirnos con ella en tu presencia”, ha afirmado.

Además, ha asegurado que su alma está quebrantada por la pérdida de su hermana. “Hoy mi corazón se llena de dolor porque he perdido a un ser amado. Mi alma está quebrantada e inevitablemente tengo lágrimas en los ojos. Sé que nuestra muerte es parte de la vida, pero nunca me preparé para despedir a un ser querido”, ha continuado.

“Dios padre todo poderoso a ti acudo suplicando que me ayudes aliviar este dolor que me embarga ayúdame a entender que su partida es tu voluntad y sé que se encuentra junto a ti gozando de una mejor vida, donde no hay llanto ni dolor. Solo tú puedes llenar mi corazón de paz, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz, que su alma descanse en paz”, ha finalizado.