Un hombre busca en Barcelona el móvil con las imágenes de su hija muerta: "Del disgusto solo quiero llorar"

. La copia de seguridad no funcionó: del disgusto no puedo comer, ni dormir, solo tengo ganas de llorar", puede leerse en el cartel, tal y como informa el portal Huffpost

No soy de Barcelona pero si alguien es de ahi que difunda esto me ha partido el corazon pic.twitter.com/qTAiuarrsp

"Si te lo han vendido, lo has encontrado, etc. Me es igual: no haré preguntas, pago 500 euros al contado, en efectivo. Solo quiero pasar las fotos a una memoria externa. En caso de que esté reseteado también me interesa porque hay posibilidad de recuperar las fotos (en ese caso pago 400 euros y 100 más al recuperar las fotos)", añade.