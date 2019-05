Un Iker muy emocionado recibe el alta, da las gracias y dice que lo importante es estar aquí

Ha sentido el cariño de la afición del mundo entero. La misma que aplaudió a rabiar sus paradas y la que vio cómo fue el artífice del mayor éxito futbolístico de la historia de nuestro país. El infarto de miocardio que sufrió Iker, lo padecieron millones de personas a las que había hecho feliz a lo largo de los años. Desde el pasado miércoles muchos sintieron como propia su lucha por recuperar su corazón. Ahora, días después, pasado el susto, ha querido dedicar sus primeros esfuerzos a dar las gracias a todos, desde fans, hasta clubes, pasando por los médicos. "He tenido mucha suerte". De blanco, como empezando una nueva era vital y con algo de barba, un Iker muy emocionado, al borde de las lágrimas ha querido tener unas palabras para todos los que le siguen en todo el mundo. De todos ha sentido un calor, más que merecido.

"Lo puedo contar, lo podéis ver"

"Hace unos días me tocó a mí algo que le ocurre a muchas personas. Es difícil hablar en estos momentos, pero estoy agradecido ". Un Iker al borde del llanto y acompañado por una emocionada Sara Carbonero , ha querido dar las gracias por todos los que se han preocupado por su estado de salud. "Me han hecho sentir muy querido" .

Iker ha querido dar las gracias a todos, a la gente que ha estado esperando a las puertas del hospital, a los médicos, a los compañeros de profesión que más allá de los colores se han volcado con él. "Lo importante es estar aquí y agradeceros a todos las muestras de cariño. Había que dejar que el corazón se asentase, lo puedo contar, lo podéis ver. También agradezco a mi club y miles y miles de personas que me han mandado mensajes. No sé cuál será mi futuro. Ahora, como dice Iker, "es el momento de reposar un par de semanas o meses, pero me encuentro mucho mejor". Y el futuro, el corazón y la garra de Iker dirán.