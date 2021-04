Un análisis de los mensajes de móvil en la desaparición de Dana Leonte apuntan a su novio Sergio

Es un caso sin resolver que ha tenido a la sociedad española en vilo. El crimen de Dana Leonte , la joven rumana desaparecida el 12 de junio de 2019 en la localidad de Arenas , sigue siendo un enigma dentro de un misterio. Un informe pericial encargado por la acusación particular, que ejerce la familia, señala a su entonces pareja y principal sospechoso del homicidio, Sergio Ruiz , como la persona que supuestamente envió los mensajes desde el móvil de la víctima en la franja horaria en que se pierde su pista. Lo ha desvelado por El diario Sur que ha tenido acceso al informe en el que la lingüista forense Sheila Queralt , concluye que la forma de escribir de Sergio Ruiz, actualmente en libertad provisional e investigado por el crimen, coincide en un 95,3% con la redacción de los mensajes que se enviaron por WhatsApp desde el móvil de Dana Leonte después de su desaparición.

La perito, directora del laboratorio SQ y profesora en la materia en varias universidades, según explica el diario Sur, ha examinado 4.208 mensajes, y ha concluido de forma categórica que los mensajes escritos desde el móvil de Dana tras su desaparición no fueron enviados por ella sino por Sergio Ruiz. La experta ha analizado más de 2.000 mensajes enviados por Sergio en días previos y más de 1.700 de Dana para poder analizar su forma de escritura y sus características.

La perita ha analizado al detalle los whatsApp detectando tics y formas de escribir porque aunque no lo sepamos a la hora de escribir por whatsApp dejamos huella. Por ejemplo, Sergio deja un espacio antes de la coma, y no después y acaba participios en ao no en ado como hace Dana o yamar, exar, porai o palante propios de Sergio.