Los vecinos de los pisos de arriba envejecen más rápido que los que viven en el primero

Luchar contra los signos del envejecimiento no va a ser solo cuestión de cuidarse y pasar por el quirófano. A partir de ahora también hay que escoger entre vivir en un bajo o hacerlo en un piso superior. Y no, no tiene nada que ver con utilizar el ascensor o subir a pie, sino con una cuestión física que los investigadores pueden medir y es que el tiempo pasa de formar diferente entre dos capas de atómos separadas por un milímetro, como informa Público.