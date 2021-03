El Instituto de Medicina Legal de Asturias está investigando las causas de la muerte de una mujer de 40 años que había recibido la vacuna de AstraZeneca una semana antes del deceso, aunque la red de farmacovigilancia del Principado no ha recibido notificación sobre la posible relación con el fármaco .

Fuentes de la Consejería de Presidencia del Principado han precisado a EFE que el Instituto de Medicina Legal inició la investigación después de que el médico que atendió a la mujer no firmara el certificado de defunción al no apreciar una causa evidente del fallecimiento. Estas investigaciones se producen siempre que el médico no firma el certificado de defunción y en este caso "se da la circunstancia" de que la mujer había recibido la vacuna de AstraZeneca unos días antes.