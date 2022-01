Jason Momoa, muy desmejorado y viviendo en una furgoneta tras divorciarse de Lisa Bonet

Dos semanas después de anunciar su separación de Lisa Bonet tras 16 años juntos y dos hijos, el actor Jason Momoa no parece estar en su mejor momento. Según unas fotografías publicadas por 'The Sun', el intérprete de 'Aquaman' se ha mudado de la casa que compartía con la actriz en California, aunque no ha ido muy lejos. Concretamente, estaría viviendo en una furgoneta aparcada en el patio de un amigo muy cerca de su antigua casa, probablemente para estar más cerca de sus hijos.