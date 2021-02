No ha olvidado dar las gracias al apoyo recibido de quienes le han acompañado a lo largo de estos meses, especialmente su esposa y su hija .

Con el viento resoplando a su alrededor, Candel explica que " el tumor ha desaparecido , las metástasis tremendas que penetraban en el canal de la médula han desaparecido, y reconoce que "desde el minuto uno yo decía que mi intención y mi propósito era curarme . Solo visualicé el fin al que quería llegar y era estar aquí", en referencia a las cumbres de Sierra Nevada "que solo me ha dado fuerza, fuerza en mi interior y que es capaz de hacer milagros y de hacer todo lo que nos proponemos ".

"Sé que he cometido muchos errores en mi vida, --reconoce--, pero estos seis meses de tratamientos y de duros efectos secundarios son tratamientos con evidencia científica a los que me he agarrado".