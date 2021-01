Joaquín Sabina, sobre las teorías conspirativas de Miguel Bosé y Enrique Bunbury: "Es una secta"

Joaquín Sabina no ha dudado en desmarcarse de las teorías que ponen en duda la existencia del coronavirus , lanzadas por algunos artistas como Enrique Bunbury o Miguel Bosé . Este último llegó a insinuar que el virus había sido creado para vacunar a la población e implantarle microchips para controlarlos y mostró su rechazo al uso de las mascarillas.

Sabina , de 71 años, hablo sobre este tipo de afirmaciones en la revista Esquire y no dudó en tacharlas de secta. "Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta ", ha comentado el artista de Úbeda.

Por otra parte, en la misma entrevista , el artista Leiva explicó (al ser preguntado por las mismas afirmaciones) que prefiere escuchar a los científicos , aunque respeta y admira a Miguel Bosé. De hecho, estuvieron comiendo juntos hace poco, aunque no comparten la misma línea de pensamiento.

Leiva, además, ha reconocido que no pretendía ponerse la vacuna, ya que prefiere convivir con el virus. "No me veo funcionando como un conejillo de indias", señaló el músico de 40 años. Por su parte, Joaquín Sabina se encuentra a la espera de poder vacunarse.