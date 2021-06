Jordi Sánchez, actor de La que se Avecina, avisa sobre el covid: "Me dijeron te vamos a entubar y desperté 24 días después"

Jordi Sánchez ha sido uno de los rostros más populares en sufrir el coronavirus. En su caso comenzó a sentirse mal en un viaje de Barcelona a Madrid y tras siete días de fiebre alta decidió llamar a una médico amiga. "Me dijo que fuera al hospital", ha relatado en LaSexta Noche, añadiendo que fue una ambulancia a por él. "Todo fue muy rápido", ha recordado. "Llegué y me dijeron: "Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...". Así que llamé a la familia y desperté 24 días más tarde". No es malo recordar estas palabras ahora que volvemos a ver los botellones y las restricciones se relajan de cara al verano. De ignorantes ha tachado el actor a los que niegan la existencia de la enfermedad.