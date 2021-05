El suyo ha sido un camino de los difíciles cuando se contagió del covid, aunque por suerte ha podido contarlo. Tras 24 días en coma inducido y diez más ingresado , el catalán celebraba de nuevo la vida y el empezar de cero en casi todo. Tal como él mismo contaba en una entrevista para la revista 'Pronto' , lo suyo ha sido casi milagroso porque no se le han quedado secuelas y su recuperación ha sido total, aunque todo haya sido progresivo.

Su reaparición, visiblemente más delgado fue motivo de alegría para todos. Sin embargo, de tener que estar con una sonda y luego a base de papillas, el actor de 'LQSA' ha podido soplar ahora las velas de su tarta de cumpleaños y ha valorado ahora más que nunca lo que significa este gesto y el poderlo hacer junto a su familia y amigos. " Cuando me desperté del coma, no podía escribir ni andar . Tardé cinco días en empezar", ha confesado Jordi Sánchez y por eso se entiende que ahora cada detalle cuente mucho más para él.

Una celebración que no ha sido exclusiva del catalán. Todos sus amigos, aquellos que tanto se preocuparon por él en los peores momentos han querido estar de algún modo presentes en este día tan especial para el actor. Desde Santi Millán, el director de 'LQSA', Alberto Caballero y casi todos sus compañeros de serie como Cristina Castaño, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Fernando Tejero y otras muchas caras conocidas en el cine como Alejo Sauras o Ana Risueño no han faltado a esta cita virtual.

'No estamos tan mal': Jordi Sánchez presenta su libro de relatos

Y no solo eso es en lo que se ha enfrascado el popular actor. Su necesidad de estar activo, no solo ha convertido a Jordi Sánchez en un ejemplo de superación y de valentía en tiempos de pandemia, sino que en su mirar al futuro con optimismo, no le están faltando planes para ello. Tras presentar su libro, el actor tiene otro proyecto entre manos: su debut como guionista y director en un largometraje que tiene por nombre 'Alimañas'.