Tour de vacunación para recibir la segunda dosis a tiempo: hay quien ha llegado a recorrer hasta 11 centros

En pleno mes de agosto, todos quieren dejarlo todo preparado antes de marcharse de vacaciones. Y ello, por supuesto, incluye la vacuna contra la covid-19 y no dejarse la pauta a medias. Por eso, en busca de la cotizada segunda dosis, para la cual está siendo difícil conseguir cita en algunas comunidades como Madrid, muchos jóvenes que solo cuentan con el primer pinchazo están haciendo auténticos ‘tour de vacunación’ en busca del segundo.

La situación es tal que algunos han llegado a recorrer hasta once puntos de vacunación diferente hasta que han conseguido su pauta completa.

A muchos, la cita para la segunda dosis de Pfizer no les llega ni a los 21 días, plazo para inocular esa dosis tras recibir la primera: “Llevo 28 días y he venido para que me la pongan”, cuenta una joven.